Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Оккупанты атаковали город около 1:50.

Важно Россия продолжает террор: в Запорожье и Николаеве раздались взрывы

В результате атаки есть пострадавшие

Александр Старух сообщил, что на месте удара оккупантов работают все необходимые службы, в том числе спасатели и медики. Глава ОВА отметил, что в результате атаки есть пострадавшие.

Террор врага продолжается. В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь,

– заявил Старух.

В то же время секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова атаковали жилую инфраструктуру города и разрушили целый подъезд одной из многоэтажек, в результате чего возник пожар. Куртев подчеркнул, что россияне продолжают убивать мирных жителей города, спящих в своих домах.

Местные жители сообщают, что несколько районов Запорожья остались без электричества и водоснабжения после ракетных ударов.

Последствия ракетного удара по Запорожью / Фото "Запорожье.инфо" и "Это Запорожье"

Оккупанты разрушили подъезд дома: смотрите видео

Момент ракетного удара зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока пропагандисты постоянно врут о том, что на жилые дома ракеты якобы падают из-за того, что украинская ПВО их так сбивает, доказательства говорят, что россияне осознанно бьют по жилым домам.

Момент удара по дому в Запорожье: смотрите видео

Взрывы в Запорожье раздались почти одновременно с сигналами воздушной тревоги. Впоследствии Александр Старух подтвердил очередной обстрел города и заявил, что оккупанты запустили около 10 ракет по городу.

Обратите внимание! В результате предварительного ракетного удара по жилым домам Запорожья Россия унесла жизни 14 мирных жителей города, еще при жизни 50, 11 из которых – дети, борются медики. Еще 39 человек получили травмы и находятся на амбулаторном лечении. Россияне атакуют Запорожье почти каждую ночь и обстреливают жилые дома. В Эстонии, Швеции и Литве осудили атаки россиян и на их действия отреагировали призывом о скорейшем предоставлении большего количества систем ПВО нашему государству.

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