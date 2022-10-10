Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Окупанти атакували місто близько 1:50.

Важливо Росія продовжує терор: у Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи

Унаслідок атаки є постраждалі

Олександр Старух повідомив, що на місці удару окупантів працюють усі необхідні служби, зокрема рятувальники та медики. Голова ОВА зазначив, що унаслідок атаки є постраждалі.

Терор ворога продовжується. Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога,

– заявив Старух.

Водночас секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти знову атакували житлову інфраструктуру міста й зруйнували цілий під'їзд однієї з багатоповерхівок, унаслідок чого виникла пожежа. Куртєв підкреслив, що росіяни продовжують убивати мирних мешканців міста, які сплять у своїх будинках.

Місцеві мешканці повідомляють, що кілька районів Запоріжжя залишилися без електрики та водопостачання після ракетних ударів.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю / Фото "Запоріжжя.інфо" та "Это Запорожье"

Окупанти зруйнували під'їзд будинку: дивіться відео

Момент ракетного удару зафіксували камери відеоспостереження. Поки пропагандисти постійно брешуть про те, що на житлові будинки ракети нібито падають через те, що українська ППО їх так збиває, докази кажуть, що росіяни цілком усвідомлено б'ють по житлових будинках.

Момент удару по будинку в Запоріжжі: дивіться відео

Вибухи у Запоріжжі пролунали майже одночасно із сигналами повітряної тривоги. Згодом Олександр Старух підтвердив черговий обстріл міста та заявив, що окупанти запустили близько 10 ракет по місту.

Зверніть увагу! Унаслідок попереднього ракетного удару по житлових будинках Запоріжжя Росія забрала життя 14 мирних мешканців міста, ще за життя 50, 11 з яких – діти, борються медики. Ще 39 осіб зазнали травм та перебувають на амбулаторному лікуванні. Росіяни атакують Запоріжжя майже щоночі й обстрілюють житлові будинки. В Естонії, Швеції та Литві засудили атаки росіян і на їхні дії відреагували закликом щодо якнайшвидшого надання більшої кількості систем ППО нашій державі.

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