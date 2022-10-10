В обох містах лунали вибухи під час тривог. Деталей про вибухи у Миколаєві станом на 2:00 немає.

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У деяких районах Запоріжжя зникла електрика

Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили близько 1:46. Водночас почали надходити перші повідомлення про вибухи у місті.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив черговий обстріл міста. За його словами, Росія знову випустила близько десятка ракет.

Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки. Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це,

– наголосив Старух.

Вибухи у Запоріжжі: дивіться відео

Водночас місцеві повідомляють, що у деяких районах міста зникло електропостачання. Станом на 2:08 у місті та області оголосили відбій тривоги.

Що відомо про вибухи в Миколаєві

Близько 00:47 у Миколаєві та області оголосили про повітряну тривогу, яка тривала до 1:31. місцеві мешканці повідомляють про ракетні удари по місту.

Офіційного підтвердження від влади міста поки що немає. Так само немає даних про наслідки чергового російського теракту.

Попередній російський теракт у Запоріжжі

Вночі 9 жовтня окупанти завдали удару по Запоріжжю, випустивши з Ту-22М3 4 крилаті ракети Х-22 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Окрім того, загарбники випустили 16 ракет із ЗРК С-300.

Ціллю окупантів став житловий квартал. Станом на вечір 9 жовтня відомо про 14 загиблих унаслідок удару. 50 мирних мешканців опинилися у лікарнях, де за їхнє життя борються медики. Серед постраждалих 11 дітей. Крім того, 39 людей перебувають на амбулаторному лікуванні.

Естонія, Литва та Швеція відреагували на терор росіян закликом якнайшвидше надати Україні більше систем ППО.

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