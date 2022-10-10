В обоих городах раздавались взрывы во время тревог. Деталей о взрывах в Николаеве по состоянию на 2:00 нет.

Обратите внимание Это был сознательный удар, они знали куда бьют, – Зеленский озвучил детали атак России на Запорожье

В некоторых районах Запорожья пропало электричество

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена ​​около 1:46. В то же время начали поступать первые сообщения о взрывах в городе.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил очередной обстрел города. По его словам, Россия снова выпустила около десятка ракет.

Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила безопасности. Помогаем друг другу. Враг коварен, помним об этом,

– подчеркнул Старух.

Взрывы в Запорожье: смотрите видео

Местные сообщают, что в некоторых районах города исчезло электроснабжение. По состоянию на 2:08 в городе и области объявили отбой тревоги.

Что известно о взрывах в Николаеве

Около 00:47 в Николаеве и области объявили о продолжавшейся воздушной тревоге до 1:31. местные жители сообщают о ракетных ударах по городу.

Официального подтверждения от власти города пока нет. Также нет данных о последствиях очередного российского теракта.

Предыдущий российский теракт в Запорожье

Ночью 9 октября оккупанты нанесли удар по Запорожью, выпустив из Ту-22М3 4 крылатые ракеты Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из Су-35. Кроме того, захватчики выпустили 16 ракет по ЗРК С-300.

Целью оккупантов стал жилой квартал. По состоянию на вечер 9 октября известно о 14 погибших в результате удара. 50 мирных жителей оказались в больницах, где за их жизнь борются медики. Среди пострадавших 11 детей. Кроме того, 39 человек находятся на амбулаторном лечении.

Эстония, Литва и Швеция отреагировали на террор россиян призывом как можно быстрее предоставить Украине больше систем ПВО.

Интересно – детали предыдущего обстрела Запорожья от Зеленского: смотрите видео