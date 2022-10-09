Об этом в ходе своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что адресует обращение тем в мире, кто подвергается российским манипуляциям о переговорах – мол, только они способны завершить эту жестокую террористическую войну оккупантов.

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Зеленский рассказал о российских ударах по Запорожью

Президент отметил, что, очевидно, страна-террорист не хочет мира. Это она доказывает каждій день и каждую ночь.

Запорожье. Один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. К сожалению, это количество может возрасти. Разбор завалов продолжается,

– рассказал Зеленский.

В результате этой атаки ранения получили более 70 мирных жителей, среди которых 11 детей. Всем пострадавшим оказывают надлежащую помощь.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

По словам Зеленского, сотни семей остались без жилья. От удара тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 по обычному 9-этажному жилому дому разрушился целый подъезд – с первого по шестой этаж.

"Это был сознательный удар. Тот, кто отдал приказ, и те, кто его исполнял, знали куда бьют. Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожье, которые только на этой неделе, за период с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на этой неделе также были удары по Харькову, городам Донбасса и другим населенным пунктам Украины.

"Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре нашего государства, по гражданским людям. Когда кто-то хочет переговоров – он такого не делает. А когда кто-то террорист – он делает именно так", – подытожил президент.

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Кратко о российских ударах по Запорожью

Ночью 9 октября Воздушные силы ВСУ обнаружили 6 бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань, и 7 Су-35 – с аэродрома Мариновка Ростовской области.

Оккупанты нанесли удар по Запорожью, выпустив из Ту-22М3 4 крылатые ракеты Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из Су-35. Кроме того, захватчики выпустили 16 ракет из ЗРК С-300.

Также российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. Известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 20 мирных жителей.

Кроме того, 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. В результате теракта погибли 32 человека.

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