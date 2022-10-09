Об этом 24 каналу рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он считает, что, обстреливая город, российские оккупанты пытаются прежде всего запугать людей.

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Что известно об обстрелах Запорожья

Старух отметил, что в результате удара оккупантов погибли 13 человек. Эта цифра, вероятно, будет расти, поскольку девятиэтажный дом панельный и достаточно нестабильный. Еще 60 человек госпитализированы в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Огромное количество раненых. Потому что люди спали, 2 часа ночи,

– сказал глава Запорожской ОВА.

Он рассказал, что первый удар был нанесен 8 октября в 22 часа. Оккупанты выпустили по городу ракету "Искандер" кассетного типа, в результате чего погиб человек и несколько получили ранения.

Все массовые прилеты ночью были из самолетов. Со стратегических – это Ту-22. И с тактических – это Су-35,

– сообщил Старух.

По его словам, одну ракету удалось сбить нашей ПВО, но остальные попали в жилые объекты. Разрушены несколько домов в частном секторе и многоэтажка. Сотни людей остались без крова.

Старух рассказал новые детали о массированном обстреле Запорожья: смотрите видео

Почему активизировались удары оккупантов по Запорожью

Он отметил, что Запорожье было всегда под вражескими обстрелами. Также постоянным атакам со стороны российских захватчиков подвергаются Гуляйполе, Орехов, Камышеваха.

Запорожье получало свою часть преступной деятельности оккупанта. Но большинство "приходов" было на территории объектов инфраструктуры. И только с минувшей пятницы, когда ударили по гуманитарной колонне, они начали целенаправленно бить по гражданским объектам,

– заявил он.

Глава Запорожской ОВА считает, что так оккупанты пытаются прежде всего запугать людей. К тому же, они заявили, что якобы не определили границы псевдореспублики и собирались консультироваться с населением.

Наверное, так консультируются с населением. Как можно проанализировать логику людей, которые не в своем уме!?,

– заметил Старух.

По его словам, невозможно сказать, чем руководствуются оккупантами, обстреливая гражданское население и жилые кварталы. К тому же ракеты управляемые, поэтому россияне четко видят, куда они летят.

Глава Запорожской ОВА добавил, что люди понимают, что ситуация усложняется, поэтому уезжают из города. Другие регионы Украины, где спокойнее, принимают их у себя.

Обстрелы Запорожья: что известно