ГСЧС разбирают завалы после прилетов в Запорожье. Чрезвычайники показали фото с места очередного террористического обстрела россиян.

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На месте работают все службы

Около 2 ночи россияне снова выпустили ракеты по Запорожью. В результате атаки разрушен подъезд многоэтажного жилого дома с 1 по 8 этаж и частные домовладения в городе.

По состоянию на 08:00 на месте работали все экстренные и профильные службы города. В частности, на место прибыли сотрудники психологической службы ГУ ГСЧС, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Фото после обстрела Запорожья: ГСЧС и Александр Старух

ГСЧС Запорожья привлекла для проведения аварийно-спасательных работ 110 специалистов. Также на месте работает 24 единицы специальной техники. Людей призвали воздержаться от посещения мест обстрелов из-за угрозы повторных атак.

В связи с угрозой повторных обстрелов призываем людей воздержаться от посещения мест, где специализированные службы проводят аварийно-спасательные работы,

– говорится в сообщении.

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, всего в результате атаки повреждено около 20 домов частного сектора и около 50 многоэтажек. Также повреждения получили 4 образовательных учреждения.

Что известно об обстреле Запорожья