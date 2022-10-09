ДСНС розбирають завали після прильотів у Запоріжжі. Надзвичайники показали фото з місця чергового терористичного обстрілу росіян.

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На місці працюють усі служби

Близько о 2 ночі, 9 жовтня, росіяни знову випустили ракети по Запоріжжю. У результаті атаки зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 8 поверх і приватні домоволодіння в місті.

Станом на 08:00 на місці працюють усі екстрені й профільні служби міста. Зокрема на місце прибули співробітники психологічної служби ГУ ДСНС, щоб надати допомогу постраждалим.

Фото після обстрілу Запоріжжя: ДСНС та Олександр Старух

ДСНС Запоріжжя залучила для проведення аварійно-рятувальних робіт 110 фахівців. Також на місці працює 24 одиниці спеціальної техніки. Людей закликали утриматися від відвідування місць обстрілів через загрозу повторних атак.

У зв'язку із загрозою повторних обстрілів закликаємо людей утриматися від відвідування місць, де наразі спеціалізовані служби проводять аварійно-рятувальні роботи,

– мовиться в повідомленні.

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, загалом внаслідок атаки ушкоджено близько 20 будинків приватного сектору та близько 50 багатоповерхівок. Також пошкоджень зазнали 4 освітніх заклади.

Що відомо про обстріл Запоріжжя