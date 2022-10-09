ДСНС розбирають завали після прильотів у Запоріжжі. Надзвичайники показали фото з місця чергового терористичного обстрілу росіян.
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На місці працюють усі служби
Близько о 2 ночі, 9 жовтня, росіяни знову випустили ракети по Запоріжжю. У результаті атаки зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 8 поверх і приватні домоволодіння в місті.
Станом на 08:00 на місці працюють усі екстрені й профільні служби міста. Зокрема на місце прибули співробітники психологічної служби ГУ ДСНС, щоб надати допомогу постраждалим.
Фото після обстрілу Запоріжжя: ДСНС та Олександр Старух
ДСНС Запоріжжя залучила для проведення аварійно-рятувальних робіт 110 фахівців. Також на місці працює 24 одиниці спеціальної техніки. Людей закликали утриматися від відвідування місць обстрілів через загрозу повторних атак.
У зв'язку із загрозою повторних обстрілів закликаємо людей утриматися від відвідування місць, де наразі спеціалізовані служби проводять аварійно-рятувальні роботи,
– мовиться в повідомленні.
За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, загалом внаслідок атаки ушкоджено близько 20 будинків приватного сектору та близько 50 багатоповерхівок. Також пошкоджень зазнали 4 освітніх заклади.
Що відомо про обстріл Запоріжжя
- Близько 2 ночі 9 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи. Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що російські літаки випустили по місту 12 ракет.
- Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста. Зокрема частково зруйновано 9-поверховий будинок і приватні помешкання, уражені об'єкти інфраструктури та близько 20 цивільних автомобілів.
- Наразі відомо про 12 загиблих. До лікарень госпіталізували 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Натомість секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв писав про 17 загиблих.
- На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 людей й постраждалим надають необхідну допомогу. Проте під завалами досі можуть перебувати люди.