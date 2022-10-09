Відповідну інформацію повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Росіяни вдарили по місту орієнтовно о 2 годині ночі проти 9 жовтня.

Зауважте Росіяни знову вдарили по інфраструктурі Запоріжжя: є руйнування

Росія вкотре атакувала Запоріжжя

Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Майже десяток нових приходів ракет. Наслідки встановлюються,

– повідомив Олександр Старух.

Посадовець більше ніяких деталей не повідомив. Тільки закликав людей дотримуватись правил безпеки та берегти себе та близьких. Згодом Старух опублікував фото наслідків одного з прильотів – зруйнований житловий будинок.

Росія знову атакувала Запоріжжя: дивіться відео

(Обережно! На відео є нецензурна лексика та видно масштаби руйнувань)

Окрім цього, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки.

Виникла пожежа.Інформація щодо постраждалих з'ясовується,

– запевнив секретар.

Він додав, що станом на 2:46 9 жовтня на місці працювали відповідні служби. Додаткової інформації посадовець не надав, проте у телеграм-каналах почали поширювати фото та відео з місць ударів.

Моторошна атака по Запоріжжі: дивіться відео

Вже відомо, що російські окупанти знову влучили в житлові будинки. На фото видно, що один із них посередині вщент зруйнований. Станом на 3 годину 9 жовтня інформації про людей, які там могли перебувати, не було.

Страшні наслідки атаки по Запоріжжю / Фото місцевих мешканців у соцмережах

Важливо! Олександр Старух, очільник Запорізької ОВА, закликав земляків не збиратися біля зруйнованих будинків: "Ворог цинічний та підступний. Можливі нові удари!"

Варто пригадати, що ввечері 8 жовтня росіяни атакували місто двічі:

спочатку орієнтовно о 22 годині;

згодом буквально о 22:30. Внаслідок цієї атаки вороги влучили в інфраструктуру обласного центру.

Окупанти в Запоріжжі вбили 19 людей

Російські загарбники 6 жовтня вдарили по житловому секторі Запоріжжя. Станом на 8 жовтня рятувальники продовжували проводити роботи на місці трагедії. Ще буквально вранці 7 жовтня працівники ДСНС повідомили про 11 загиблих та 21 врятовану людину. За їхніми даними:

з-під завалів 5-поверхового будинку дістали тіла 8 загиблих, ще 6 людей врятували, з них 5 – госпіталізували;

під руїнами 4-поверхового будинку знайшли 3 мертвих мешканців. Врятували вдалось 15 осіб, 8 з них – з травмами відвезли у лікарні.

Також постраждала 3-річна дівчинка, яка перебувала під наглядом лікарів. На жаль, станом на 8 жовтня кількість жертв зросла до 19 осіб.

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