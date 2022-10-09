Соответствующую информацию сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух. Россияне ударили по городу ориентировочно в 2 часа ночи против 9 октября.

Заметьте Россияне снова ударили по инфраструктуре Запорожья: есть разрушения

Россия в очередной раз атаковала Запорожье

Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых приходов ракет. Последствия устанавливаются,

– сообщил Александр Старух.

Чиновник больше никаких деталей не сообщил. Только призвал людей соблюдать правила безопасности и беречь себя и близких. Вскоре Старух опубликовал фото последствий одного из прилетов – разрушенный жилой дом.

Россия снова атаковала Запорожье: смотрите видео

(Осторожно! На видео есть нецензурная лексика и видны масштабы разрушений)

Кроме этого, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали жилые дома.

Возник пожар. Информация о пострадавших выясняется,

– заверил секретарь.

Он добавил, что на 2:46 9 октября на месте работали соответствующие службы. Дополнительную информацию чиновник не предоставил, однако в телеграм-каналах начали распространять фото и видео с мест ударов.

Жуткая атака по Запорожье: смотрите видео

Уже известно, что российские оккупанты снова попали в жилые дома. На фото видно, что один из них посредине полностью разрушен. По состоянию на 3 час 9 октября информации о людях, которые там могли находиться, не было.

Страшные последствия атаки по Запорожью / Фото местных жителей в соцсетях

Стоит вспомнить, что вечером 8 октября россияне атаковали город дважды.

сначала ориентировочно в 22 часа ;

впоследствии буквально в 22:30. В результате этой атаки враги попали в инфраструктуру областного центра.

Оккупанты в Запорожье убили 19 человек

Российские захватчики 6 октября ударили по жилому сектору Запорожья . По состоянию на 8 октября, спасатели продолжали проводить работы на месте трагедии. Еще буквально утром 7 октября работники ГСЧС сообщили о 11 погибших и 21 спасенном человеке. По их данным:

из-под завалов 5-этажного дома извлечены тела 8 погибших, еще 6 человек спасли, из них 5 – госпитализировали;

под руинами 4-этажного дома обнаружили 3 мертвых жителей. Спасти удалось 15 человек, 8 из них – с травмами увезли в больницы.

Также пострадала 3-летняя девочка, находившаяся под наблюдением врачей. К сожалению, по состоянию на 8 октября количество жертв возросло до 19 человек.