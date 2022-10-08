Соответствующую информацию сообщили местные власти. По данным секретаря Запорожского городского совета, детали выясняются.
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Россия снова ударила по Запорожью
Предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушений испытала инфраструктура города,
– заявил секретарь Анатолий Куртев.
Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты попали ракетой в объект инфраструктуры областного центра. По его данным:
- возник пожар;
- информацию о пострадавших уточняют.
"Будьте бдительны. Сохраняется риск повторных атак. Соблюдаем правила безопасности", – сообщил Старух.
Предыдущие атаки Запорожья: коротко
Следует вспомнить, что глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказывал о предыдущем взрыве в Запорожье. Он прозвучал буквально до 22 часов 8 октября.
Чиновник объяснил, что россияне выпустили по городу ракеты. Однако дополнительных деталей о последствиях взрывов Александр Старух не назвал.
Однако известно, что 6 октября российские оккупанты обстреляли жилищный сектор. По состоянию на вечер 8 октября известно, что в результате ударов врагов по жилым домам погибли 19 мирных жителей.
К сожалению, по состоянию на вечер 8 октября спасатели продолжали разбирать завалы. Предварительно, 7 октября работники ГСЧС сообщали, что в результате атаки российских оккупантов:
- из-под завалов 5-этажного дома извлечены тела 8 погибших. 6 человек спасли, 5 из них госпитализировали в больницы;
- под руинами 4-этажного дома обнаружили 3 убитых жителей. Спасли 15 человек, 8 из них – с травмами увезли в больницы.
К сожалению, пострадала 3-летняя девочка, находившаяся под наблюдением медиков.
Кроме того, 7 октября россияне впервые атаковали Запорожье иранскими дронами. Разрушения испытали объекты инфраструктуры в двух районах города. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что, по предварительной информации, есть один пострадавший. Его доставили в больницу.
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