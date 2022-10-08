Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По состоянию на 22:00 в области продолжалась воздушная тревога.
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Старух в 21:59 сообщил об очередной вражеской атаке по Запорожью
Внимание! Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Высокая вероятность повторных атак. Помогаем друг другу. Враг коварен, помним об этом,
– написал председатель ОВА.
В то время в нескольких областях продолжалась воздушная тревога, в частности:
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области.
Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 187 дней назад.
Предыдущий обстрел Запорожья: коротко
- Сообщение о ракетном ударе по городу 6 октября поступило от главы ОВА Александра Старуха в 06:15. Он отметил, что российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре.
- Уже со временем глава ОВА добавил, что оккупанты попали в жилые дома. Они потерпели значительные разрушения.
- Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что враги нанесли 7 ракетных ударов. В некоторых домах разрушились целые подъезды.
- По состоянию на 22:00 8 октября известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 19 мирных жителей. Аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет до сих пор продолжаются. Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы.
- На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оккупанты – безумные трусы, ведь они умеют воевать только с мирными людьми.
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