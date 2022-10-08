Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По состоянию на 22:00 в области продолжалась воздушная тревога.

К теме Удар по многоэтажкам Запорожья: количество жертв возросло до 19

Россияне снова атаковали Запорожье ракетами

Старух в 21:59 сообщил об очередной вражеской атаке по Запорожью

Внимание! Очередная вражеская атака! Находитесь в укрытиях! Высокая вероятность повторных атак. Помогаем друг другу. Враг коварен, помним об этом,

– написал председатель ОВА.

В то время в нескольких областях продолжалась воздушная тревога, в частности:

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Херсонской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть 187 дней назад.

Обратите внимание! В 22:17 воздушная тревога была отменена везде, кроме Луганщины.

Предыдущий обстрел Запорожья: коротко

Сообщение о ракетном ударе по городу 6 октября поступило от главы ОВА Александра Старуха в 06:15. Он отметил, что российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре.

Уже со временем глава ОВА добавил, что оккупанты попали в жилые дома. Они потерпели значительные разрушения.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что враги нанесли 7 ракетных ударов. В некоторых домах разрушились целые подъезды.

По состоянию на 22:00 8 октября известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 19 мирных жителей. Аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет до сих пор продолжаются. Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оккупанты – безумные трусы, ведь они умеют воевать только с мирными людьми.

Стоит посмотреть – Запорожье атаковали "Смерчами": видео