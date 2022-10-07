Взрывы в Запорожье подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он призвал жителей Запорожья находиться в укрытиях, ведь есть угроза повторных обстрелов.

Достойно внимания Россия 7 ракетами ударила по многоэтажкам Запорожья: все, что известно о разрушительных прилетах

Взрывы прогремели во время воздушной тревоги

Следует отметить, что взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги. Сирены в Запорожье начали выть в 9:50, после чего появилась информация о прилетах.

Также воздушная тревога была объявлена ​​в Херсонской и Днепропетровской областях.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил , что оккупанты снова обстреляли жилищный сектор. По его словам, на местах работают соответствующие службы. Также выясняется информация о пострадавших.

Впоследствии Старух сообщил , что одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. В результате этого жилой дом подвергся разрушениям, повреждены коммунальные сети.

По словам главы Запорожской ОВА, известно об одном пострадавшем , у которого осколочные ранения.



Оккупанты ударили по Запорожью / Фото из телеграма Старуха

Российские военные терроризируют Запорожье

Вооруженные силы России уже несколько дней подряд обстреливают гражданскую инфраструктуру Запорожья. Враг нанес удар по Запорожью утром 3 октября, в результате чего разрушениям подверглась инфраструктура города. Оккупанты выпустили около десяти ракет С-300, в результате чего пострадали люди.

Также враг атаковал Запорожье утром 5 октября. Тогда разрушения также получили объекты инфраструктуры и сообщалось о пострадавших. Оккупанты атаковали Запорожье ракетами типа "Искандер-К" . Одну из ракет кассетного типа удалось обезвредить в небе.

Ранним утром 6 октября российские военные в очередной раз прибегли к терроризму и нанесли ракетный удар по Запорожью. Сообщалось, что враг нанес 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья. В результате этого возникли пожары и многие дома оказались разрушенными. В результате обстрела погибли 12 человек .

Также следует напомнить, что российские военные утром 30 сентября нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье. В результате теракта известно о 25 погибших .