Соответствующую информацию сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев 5 октября. Предварительно известно, что российские кафиры ударили по городу утром .

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Спасатели показали обломки ракет в Запорожье

Силы противовоздушной обороны сбили кассетную ракету. Ее обломки упали в разных районах города,

– сообщил Анатолий Куртев.

Он также добавил, что силы противовоздушной обороны сбили кассетную ракету. По словам Куртева:

обломки упали в разных районах города;

пиротехники ГСЧС провели необходимые меры по обнаружению и разминированию взрывоопасных обломков .



Спасатели обнаружили и разминировали взрывоопасные обломки ракет / Фото Анатолия Куртева

Российские оккупанты атаковали Запорожье

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что враг ударил по инфраструктурным объектам Запорожья. По данным ОВА, сработали силы ПВО.

Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется,

– заявил Старух.

По словам Старуха, по городу ударили ракетами типа "Искандер-К". Одну из них кассетного типа удалось обезвредить в небе.

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