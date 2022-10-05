Відповідну інформацію повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв 5 жовтня. Попередньо відомо, що російські окупанти вдарили по місту вранці.

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Рятувальники показали уламки ракет на Запоріжжі

Сили протиповітряної оборони збили касетну ракету. Її уламки впали в різних районах міста,

– повідомив Анатолій Куртєв.

Він також додав, що сили протиповітряної оборони збили касетну ракету. За словами Куртєва:

уламки впали в різних районах міста;

піротехніки ДСНС провели необхідні заходи з виявлення та розмінування вибухонебезпечних уламків.



Рятувальники виявили та розмінували вибухонебезпечні уламки ракет / Фото Анатолія Куртєва

Російські окупанти атакували Запоріжжя

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що ворог вдарив по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя. За даними ОВА, спрацювали сили ППО.

Ворог випустив ракети по обласному центру та околицям міста. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– заявив Старух.

За словами Старуха, по місту вдарили ракетами типу "Іскандер-к". Одну з них касетного типу вдалося знешкодити у небі.

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