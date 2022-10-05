Окупанти звіріють через поразки на фронті. Тож вони зупиняються та продовжують атакувати мирне населення України. Близько 09:15 у низці областей нашої держави пролунали повітряні тривоги. Бережіть себе та перебувайте в укриттях до відбою. Зауважимо, що відбій майже у всіх областях подали близько 09:47.

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В яких областях повітряні тривоги

Херсонська,

Миколаївська,

Запорізька,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Полтавська області.

Додамо, що з початку квітня сирени не вщухають на Луганщині. Тоді місцева влада ухвалила рішення не вимикати повітряну тривогу, адже загроза з боку ворога чатувала і вдень, і вночі



Який має вигляд карта повітряних тривог станом на 09:30 / Скриншот

У Запоріжжі пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги мешканці Запоріжжя повідомили про вибухи. Відповідна інформація надійшла об 09:16, а сама сирена в області увімкнулася усього за хвилину до цього.

Об 09:26 інформацію підтвердив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що російські військові завдали ракетного удару по обласному центру.

Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторних обстрілів,

– підкреслив Старух.

Оскільки між увімкненням повітряної тривоги й моментом влучання минула усього хвилина, то можна припустити, що по Запоріжжю били ракетами типу С-300. Очікуємо, коли місцева влада повідомить детальніше і про наслідки влучання, і про те, чим саме атакували місто.

Нагадуємо, що ризики ракетних ударів усе ще дуже високі. Як зазначають в ОК "Південь", в акваторії Чорного моря перебуває вороже угруповання з 9 кораблів. На бойовому чергуванні постійно перебувають 3 надводні, а також 2 підводні судна. З них окупанти у будь-який момент можуть випустити ракети типу "Калібр".

Це ми вже не говоримо про постійні артилерійські удари по регіонах, розташованих поблизу зон ведення активних бойових дій. Також мирним мешканцям неабияк загрожують модифіковані ворогом ракети типу С-300. Як раніше розповідав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, оновлений снаряд вибухає від найменшого дотику до поверхні.

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