Про атаку Білої Церкви повідомили під час повітряної тривоги. Її оголосили після 02:00. А вже через декілька хвилин надійшла інформація про звуки польоту іранських дронів-камікадзе.

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Деталі про нічну атаку розповів Олексій Кулеба. Він заявив, що відомо про одного постраждалого. Деталей про його самопочуття наразі не розкривають.

Вночі ворог завдав удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина,

– мовиться у повідомленні.

Кулеба заявив, що наразі ліквідовують наслідки обстрілів. На місці удару працюють усі необхідні служби. Залучили 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС. Станом на 07:15 триває гасіння пожежі.

Зверніть увагу! У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили приземлили 6 ворожих "пташок".

Людей закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно до сповіщення про відбій.

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