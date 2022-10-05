Про атаку Білої Церкви повідомили під час повітряної тривоги. Її оголосили після 02:00. А вже через декілька хвилин надійшла інформація про звуки польоту іранських дронів-камікадзе.
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Деталі про нічну атаку розповів Олексій Кулеба. Він заявив, що відомо про одного постраждалого. Деталей про його самопочуття наразі не розкривають.
Вночі ворог завдав удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина,
– мовиться у повідомленні.
Кулеба заявив, що наразі ліквідовують наслідки обстрілів. На місці удару працюють усі необхідні служби. Залучили 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС. Станом на 07:15 триває гасіння пожежі.
Людей закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно до сповіщення про відбій.
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