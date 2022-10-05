Згодом стало відомо, що дрони атакували Білу Церкву – у місті пролунали кілька вибухів, почалися пожежі. Голова Київської ОВА підтвердив цю інформацію та проінформував про щонайменше одного постраждалого.

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Білу Церкву атакували дрони-камікадзе

Повітряну тривогу у Київській області, а також у Черкаській південніше, оголосили приблизно в 01:30. Місцеві одразу запідозрили загрозу атаки дронів із Білорусі – хоча раніше такого не траплялося жодного разу.

О 02.01 з'явилося перше повідомлення про вибух у Білій Церкві. Місцеві чули й характерні звуки польоту іранських дронів, які нагадують гудіння мопеда. Загалом мовилося про 4 – 5 апаратів.

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Зверніть увагу: станом на 4 ранку достеменно невідомо, скільки саме дронів збили, а скільки було, власне, прильотів. Також немає підтверджень щодо напрямку атаки – змогли вони долетіти з Півдня, а чи їх запустили із території Білорусі.

За кілька хвилин після 3 години голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що кілька вибухів у Білій Церкві дійсно були.

Попередньо, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий,

– повідомив чиновник.

Він наголосив, що належні екстрені служби вже працюють на місці. Інформація про руйнування та потерпілих буде згодом.

На жаль, о 03.50 місцеві у мережі повідомили про ще щонайменше два вибухи. Ймовірно, це також прильоти. Режим повітряної тривоги триває.

Зауважте:

Увечері 4 жовтня й у Дніпрі оголошували повітряну тривогу.

Під час неї у місті пролунали вибухи, які чули у декількох районах та на окраїнах.

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