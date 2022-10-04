Вибухи пролунали через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про вибухи

Так, тривогу у місті оголосили о 23:29, а вже о 23:35 почали з'являтися перші повідомлення про вибухи. Як повідомляється у мережі, їх чули у декількох районах та на окраїнах міста

Проте варто зазначити, що є ймовірність, що це наслідки роботи системи ППО. Ба більше, повідомляють, що збили ворожу ціль.

В Одесі також неспокійно

Під час повітряної тривоги гучно було і на Одещині. За попередньою інформацією, могли збивати безпілотники.

Зокрема у телеграм-каналі "Збройні Сили України" повідомили про роботу ППО.