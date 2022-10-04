Вибухи пролунали через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 канал.
До теми У Херсоні знову лунали потужні вибухи
Що відомо про вибухи
Так, тривогу у місті оголосили о 23:29, а вже о 23:35 почали з'являтися перші повідомлення про вибухи. Як повідомляється у мережі, їх чули у декількох районах та на окраїнах міста
Проте варто зазначити, що є ймовірність, що це наслідки роботи системи ППО. Ба більше, повідомляють, що збили ворожу ціль.
В Одесі також неспокійно
Під час повітряної тривоги гучно було і на Одещині. За попередньою інформацією, могли збивати безпілотники.
Зокрема у телеграм-каналі "Збройні Сили України" повідомили про роботу ППО.