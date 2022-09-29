Крім того, понад 60 осель, кілька багатоповерхівок, ринок та лінії електропередач було пошкоджено. Пошукові роботи та розбір уламків тривають.

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Рятувальники ліквідовують наслідки влучання по Дніпру

В ОП підтвердили загибель 4 людей. Йдеться про 2 дорослих та 2 дітей, яких знайшли під завалами повністю зруйнованого будинку.

У ДСНС кажуть, що вдалося врятувати 12-річну дівчинку, яка застрягла під завалами власного будинку. Вона просто спала, коли в будинок прилетіла ворожа ракета.



Окупанти завдали потужного ракетного удару по Дніпру / фото Кирило Тимошенко

На фото видно наслідки свавілля росіян. Довкола місця ураження видно зруйновані житлові будинки.

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Деталі обстрілу на Дніпропетровщині

Окупанти цинічно та холоднокровно завдали удару по житловому району Дніпра. Через потужний вибух багато домівок містян зруйновані. Наразі повідомляють про 18 постраждалих та 4 загиблих.

Як стало відомо, загарбники також обстріляли Криворізький район забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Там ворог поцілив по підприємству у Зеленодольській громаді. Відомо про 19 поранених, 6 з них перебувають у важкому стані.

Як повідомляє заступник голови ОП Кирило Тимошенко, ще однією мішенню для окупантів став неробочий борошномельний завод у селищі Коломійцеве.

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