Сьогодні, 29 вересня, росіяни обстріляли Криворізький район забороненими касетними снарядами з "Ураганів".

Постраждали 15 людей

Російські загарбники поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Спершу в ОВА заявили, що їм відомо про 13 працівників підприємства, проте зауважили, що це лиш попередні дані.

Згодом глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що кількість поранених – 15. 6 із них перебувають у важкому стані.

Також, за словами очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, пошкоджена адміністративна будівля.

Впродовж ночі окупанти масовано обстрілювали Дніпропетровщину: є загиблі

Вночі росіяни вдарили ракетами по Дніпру та поцілили по житлових кварталах. Наразі відомо про 3 загиблих, серед них одна дитина. Ще 5 поранені, у тому числі й 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів.

Повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукають людей.

У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Неспокійно було і на Нікопольщині, яку російські загарбники обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цієї атаки у Нікополі пошкодили промислову інфраструктуру, а у Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки.