Під час ефіру з Марком Фейгіним Олексій Арестович зауважив, що росіяни можуть завдати демонстративного ядерного удару. А їхньою ціллю може стати звільнений влітку острів Зміїний.

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Удар по Зміїному буде демонстративним

Арестович у розмові з російським правозахисником нагадав позицію США. Він підкреслив, що Байден та інші вже попередили путіна про можливі наслідки. Якщо диктатор з кремля таки використає ядерну зброю, то відразу ж отримає рішучу відповідь.

Водночас у росії від ядерної атаки можуть не відмовитися. Там спробують завдати такого удару, щоб і показати свій ядерний потенціал, і не нарватися на реакцію зі США. Тож у цьому випадку мішенню може стати звільнений острів Зміїний.

Тому потрібно вирішувати якось, щоб на відповідь не нарватися, я не думаю, що вони готові до відповіді. Але в той самий час "пацан сказав, пацан зробив". Зміїний – дуже хороший варіант. Демонстративно,

– наголосив Арестович.

Він зауважив, що відповідний удар може зміцнити позиції росії. Мовляв, після нього у світі захочуть швидше посадити за стіл перемовин Україну та країну-агресорку. І, ясна річ, не минеться без посередництва з боку Європи.

Ядерний удар – частина операції ворога

На думку Арестовича, російська сторона наразі проводить операцію стратегічного масштабу. Вона охоплює і проведення так званих "референдумів", і часткову мобілізацію в росії, і погрози завдати ядерного удару.

Останнє надзвичайно важливо для ворога. А все тому, що наступального потенціалу у росії немає. Зараз окупанти можуть займатися лише обороною. І саме для цього планують якомога швидше анексувати окуповані території. Мовляв, з того моменту їх захищатимуть. А отже, боронитимуть росію. І тоді ворог матиме право на ядерний удар у разі непослуху.

Згідно з припущеннями радника ОП, немічність російського війська змусить путіна завдати ядерного удару. Окупанти можуть бити по угрупованню, яке наступатиме. Або ж завдадуть удару по точках постачання зброї. Мовиться про великі залізничні вузли, тунелі або ж мости, розташовані ближче до кордону з Європою.

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