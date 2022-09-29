Станом на 29 вересня РНБО вже розробила інструкцію, як українцям реагувати на ймовірне застосування тактичної ядерної зброї з боку росії. Її мають оприлюднити упродовж найближчих днів.

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Секретар РНБО переконаний, що кремль не застосує стратегічну ядерну зброю. Мовляв, навіть якщо путін використає тактичну, це буде кінцем росії.

Відразу розпочнеться ізоляція росії від цивілізованого світу – буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, зокрема, й китайці,

– наголосив Данілов.

Довідка. Тактична ядерна зброя призначена для знищення цілей у певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Натомість стратегічна загрожує знищенням міст та цілих регіонів.

Штати вже попередили росію про катастрофу

США вже попередили росію, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою. Радник з нацбезпеки Джейк Салліван прокоментував погрози країни-окупантки. Він заявив, що необхідно "поставитися надзвичайно серйозно, адже це питання першочергової важливості".

За словами Саллівана, до росії вже донесли, які наслідки для неї матиме відповідне рішення. Штати продовжать підтримувати Україну.

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