Розроблений план оприлюднять найближчими днями. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Ядерний удар не зупинить Україну в обороні територій

Данілов наголосив, що можливе використання росією ядерної зброї не зупинить Україну в обороні її територій. Чиновник зазначив, навіть якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на ймовірну атаку, це не означає, що ми не захищатимемо свою землю.

Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово підтверджено,

– додав Данілов.

Чи може росія застосувати ядерну зброю

Під час свого звернення 21 вересня путін знову почав погрожувати ядерною зброєю. Він заявив, що росія готова використовувати "всі наявні засоби" для захисту "своїх територій". Мовиться про окуповані росією області України. Диктатор навіть пригрозив, мовляв, "це не блеф".

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Однак не можна відкидати ризики.

США мають чіткий план на випадок того, якщо росія застосує ядерну зброю. Попередження вже відправили кремлю.

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