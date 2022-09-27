Разработанный план обнародуют в ближайшие дни. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Важно Если будет ядерный удар: что нужно знать, чтобы спастись

Ядерный удар не остановит Украину в обороне территорий

Данилов подчеркнул, что возможное использование россией ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий. Чиновник отметил, даже если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на вероятную атаку, это не значит, что мы не будем защищать свою землю.

Нас остановить не может никто: ни путин, ни его войска. И это уже было неоднократно подтверждено,

– добавил Данилов.

Может ли россия применить ядерное оружие

Во время своего обращения 21 сентября путин снова начал угрожать ядерным оружием. Он заявил, что россия готова использовать "все имеющиеся средства" для защиты "своих территорий". Речь идет об оккупированных россией областях Украины. Диктатор даже пригрозил, мол, "это не блеф".

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не являются чем-то новым. Однако нельзя исключать риски.

США имеют четкий план на случай того, если россия применит ядерное оружие. Предупреждение уже было отправлено кремлю.

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