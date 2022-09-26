Важно Путин пригрозил миру ядерным оружием

Ужасные последствия для россии

Блинкен сказал, что США четко заявили россиянам, чтобы они прекратили пустые разговоры о ядерном оружии.

Очень важно, чтобы москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять,

– сказал Блинкен.

Он добавил, если россия прекратит воевать – закончится война, если прекратит Украина – закончится Украина. В то же время, Блинкен не поделился подробностями, как именно Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако он сказал, что у администрации США есть план. По словам госсекретаря США, президент Джо Байден готов сделать все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя. В США не хотят, чтобы война расширялась, поэтому объединяют другие страны для давления на россиян.

Зеленский отреагировал на ядерные угрозы путина

Глава государства Владимир Зеленский сказал, что раньше путин мог блефовать, а сейчас это может быть реальностью. Он также напомнил, что россияне оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС, где 6 энергоблоков. Затем захватчики начали обстреливать Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании вылетели окна и двери. По словам Зеленского, международное сообщество должно продолжать давить на путина и не дать ему продолжить.

Ядерный шантаж путина: последние новости

Путин пригрозил миру ядерным оружием 21 сентября во время обращения. Он отметил, что не блефует.

В то же время представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина сейчас хотела бы от международного сообщества не столько слов, а действий согласно соответствующему протоколу. Во-первых, нужно поднять в воздух определенное количество самолетов, которые могут отслеживать все, что происходит с ядерными объектами в российской федерации.

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