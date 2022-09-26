Важливо Путін пригрозив світу ядерною зброєю

Жахливі наслідки для росії

Блінкен сказав, що США чітко заявили росіянами, аби вони припинили пусті балачки про ядерну зброю.

Дуже важливо, щоб москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти,

– сказав Блінкен.

Він додав, якщо росія припинить воювати - закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна. Водночас Блінкен не поділився подробицями, як саме Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Проте він сказав, що в адміністрації США є план. За словами держсекретаря США, президент Джо Байден готовий зробити все можливе, щоб опомогти українцям захистити себе. У США не хочуть, щоб війна розширювалася, тому згуртовують інші країни для тиску на росіян.

Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

Глава держави Володимир Зеленський сказав, що раніше путін міг блефувати, а зараз це може бути реальністю. Він також нагадав, що росіяни окупували Енергодар та Запорізьку АЕС, де 6 енергоблоків. Потім загарбники почали обстрілювати Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері. За словами Зеленського, міжнародна спільнота має продовжувати тиснути на путіна і не дати йому продовжити.

Ядерний шантаж путіна: останні новини

Путін пригрозив світу ядерною зброєю 21 вересня під чого звернення. Він зауважив, що не блефує.

Водночас представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна нині хотіла б від міжнародної спільноти не стільки слів, а дій згідно із відповідним протоколом. По-перше, треба підняти в повітря певну кількість літаків, які можуть відслідковувати все, що відбувається з ядерними об'єктами в російській федерації.

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