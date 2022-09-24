Про це сказав 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що світ досі вважає росію потужною державою й намагається обережно з нею поводитися, щоб не було додаткової ескалації.

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Як мав би відреагувати Захід

Подоляк зауважив, що росія, яка є ядерною державою, нині відверто заявляє про використання зброї масового ураження проти неядерної держави. Це взагалі заборонено будь-якими конвенціями та доктринами про ядерне стримування.

Але ми не чуємо відповідних різких заяв. І понад те, поки що не бачимо логістичних дій, які б запевнили нас у тому, що світ розуміє, до якого градусу піднімає ескалацію російська федерація. Це дуже важливо,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Адже, зауважив він, є чітко відпрацьовані протоколи щодо того, як має поводитися міжнародна спільнота, коли одна держава починає говорити про зброю масового ураження.

Він нагадав, що вже є випадок використання росією хімічної отрути проти українських захисників на Півдні, яке, ймовірно, є таким собі невеликим тестуванням. До того ж є відверті слова путіна про готовність використовувати ядерну зброю проти неядерної країни.

Логістичні дії Заходу, які мали би бути

Подоляк наголосив, що Україна нині хотіла б від міжнародної спільноти не стільки слів, а дій згідно із відповідним протоколом.

По-перше, треба підняти в повітря певну кількість літаків, які можуть відслідковувати все, що відбувається з ядерними об'єктами в російській федерації. Я маю на увазі пускові шахти насамперед,

– пояснив він.

По-друге, заявив радник голови Офісу Президента, російській федерації має бути відправлена нота. У ній має бути сказано, що, щойно буде видно, що росія готується використати будь-що із так званої ядерної тріади для завдання удару по неядерній країні, то одразу будуть завдані симетричні удари у відповідь по місцях, звідки ухвалюються рішення про ядерні удари та звідки йдуть пуски відповідних ракет.

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Чому Захід обережно поводиться з росією

Але, за його словами, світ досі вважає росію потужною державою й намагається обережно поводитися, щоб не було додаткової ескалації.

І, зауважив Подоляк, це тоді, коли вже відомо про жахливі воєнні злочини в Київській і Харківській областях. Мовиться про масові вбивства мирних жителів, використання крилатих ракет по центру цивільних міст та зброї проти критичних об'єктів. А на передньому краї, де йде війна, росія використала практично всю можливу зброю.

Що таке додаткова ескалація. Залишилася тільки або хімічна, або бактеріологічна, або ядерна зброя. Тобто ми чекаємо, коли російська федерація оце вже буде застосовувати? Тоді будемо казати, що ескалація вже досягла якогось піку. Чи ще якась є ескалація?,

– поцікавився він.

Адже, додав радник голови Офісу Президента, ми вже маємо ситуацію, коли ядерна держава заходить на території неядерної країни й забирає її частину. Коли ж ми відвойовуємо частину землі, ядерна держава публічно заявляє про намір використовувати ядерну зброю проти неядерної маленької країни.

Як путін погрожує світу ядерною зброєю

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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