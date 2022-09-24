Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ворог вдається навіть до таких засобів через те, що не має інших успіхів.

Гуменюк зазначила, що те, що сталося, стосується загалом тактики російських окупантів. Адже ворог періодично погрожує нам техногенними катастрофами, намагаючись уражати об'єкти критичної інфраструктури, шантажуючи ядерною катастрофою, постійно тримаючи під загрозою Запорізьку АЕС та інші станції.

"Тому підрозділи готові до реагування на такі випадки. Але світова спільнота має знати, що ворог використовує будь-які способи саме через те, що не має інших успіхів",

– наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь".