Об этом 24 каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что враг прибегает даже к таким средствам из-за того, что не имеет других успехов.
Российские захватчики применили яд против украинских защитников на Юге. Враг сбросил на позиции Вооруженных Сил Украины контейнеры с химическим ядом.
Об этом 24 каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что враг прибегает даже к таким средствам из-за того, что не имеет других успехов.