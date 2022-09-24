О циничном ударе оккупантов рассказали в оперативном командовании "Юг". Сообщается, что враг с использованием беспилотника сбросил контейнеры с ядовитым веществом на боевые позиции ВСУ.

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Вероятно, враг использовал хлорпикриновую гранату К-51

Как отметили в ОК "Юг", вероятно, речь идет о хлорпикриновой гранату К-51. В результате атаки потерь и критических состояний среди украинских военных нет.

Боевые медики сработали четко.

Какая ситуация на Юге

В ОК "Юг" рассказали, что в течение боевого дня враг нанес один авиационный и один ракетный удар по позициям украинских защитников и по населенным пунктам вдоль линии фронта.

В частности, из самолета тактической авиации Су-20 враг выпустил ракету Х-31 по Куцурубской общине. К счастью, обошлось без человеческих потерь.

Также русские военные использовали для атак иранские дроны. Враг дважды атаковал Одессу дронами-камикадзе по направлению с направлением Черного моря.

В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один "Шахид-136" – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погибло одно гражданское лицо,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отметили, что подразделения ПВО уничтожили над морем еще 4 дрона-камикадзе во время повторной воздушной атаки Одессы. Там напомнили, что в Украине впервые сбили многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6.

"Еще один "Шахид-136" атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины. При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также метко сбит", – сообщили наши защитники.

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