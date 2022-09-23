Воздушные силы ВСУ опубликовали соответствующее видео на своей странице в фейсбуке.

Важно Над Джанкоем сбили беспилотник: он, вероятно, был русским

Известно, что многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 предназначен для:

проведения разведки,

наблюдения,

рекогносцировки,

огневого поражения.

БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного беспилотника приходится на 2017 год.

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Что известно о беспилотнике Mohajer-6

Этот беспилотник имеет максимальный взлетный вес 600 килограмм, полезную нагрузку 100 килограмм и дальность полета 200 километров. Он имеет максимальную скорость – 200 километров в час, продолжительность полета 12 часов и максимальную высоту полета 5400 метров.

оккупанты используют иранское оружие

В последнее время оккупанты все чаще используют иранское оружие на поле боя. В том числе и дроны-камикадзе Shahed 136. К примеру:

23 сентября оккупанты атаковали Одессу двумя дронами Shahed 136. Один дрон удалось сбить силам ПВО. В результате атаки погиб гражданский человек и повреждено админздание в припортовой зоне Одессы.

22 сентября в Николаевской области украинские защитники и защитницы уничтожили сразу 4 иранских дрона с помощью 2 управляемых ракет.

Главный редактор Defence Express Олег Катков ранее отметил, что пока неизвестны подробные характеристики Shahed 136. По словам Каткова, иранские дроны опасны для гражданских, поскольку некоторые их детали сомнительного качества и могут упасть где угодно.

На частое использование оккупантами иранского оружия, в частности дронов, обратил внимание президент Владимир Зеленский. Украинский лидер поручил МИДу отреагировать на использование врагом иранского оружия. Несмотря на то, что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, собранные на поле боя образцы подтвердили, что россия применяет в Украине вооружение именно иранского производства.

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