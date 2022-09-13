Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, с максимальной вероятностью можно говорить о том, что сбитый БпЛА – барражирующий боеприпас иранского производства Shahed-136.

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Что известно об иранском дроне

Катков объяснил, что на самом деле о реальных характеристиках этого дрона известно не так много. Всю публичную информацию о них предоставляет Иран, который, как и россия, любит говорить о том, что его вооружение лучше всего в мире, и на словах наделяет его достаточно мощными характеристиками.

К примеру, есть информация, что его дальность типа составляет 2,5 – 3 тысячи км. Однако, учитывая размах его крыльев и то, что в нем используется обычный двигатель внутреннего сгорания, который можно купить на AliExpress, скорее всего, эти цифры значительно завышены. Военный эксперт считает, что реально речь может идти о нескольких сотнях километров максимум.

Сомнительны и системы навигации этого беспилотника. Как заметил Катков, скорее всего, там стоит обычный гражданский датчик GPS, то есть он может поражать лишь примерно какие-то стационарные объекты.

Учитывая общий вес дрона, декларируемого на уровне 200 килограммов, где-то до 25% приходится на боевую часть. А сам Иран в своих пропагандистских материалах по этому аппарату указывает, что его максимальной эффективности можно достичь только при массированном запуске сразу 5 – 10 дронов. Самостоятельно один аппарат не такой уж действенный.

Насколько легко сбивать эти дроны

За неимением информации трудно сказать и то, насколько реально и легко сбивать Shahed-136. С одной стороны, у него достаточно большие габариты – 2,5 метра в размахе крыльев и 3 метра в длину, а такой объект заметен на радарах.

С другой стороны, пока ничего не известно ни о его рабочей высоте полета, ни об эффективной площади рассеяния, ни как его будут использовать оккупанты. Имея лишь несколько фото обломков дрона, довольно трудно сделать хоть какой-то анализ.

Shahed-136 – опасен для гражданских

Олег Катков отметил, что, учитывая сомнительное качество деталей, из которых сделан иранский дрон, есть вероятность того, что они будут просто валяться где-то в полях. Именно поэтому крайне важно знать, что гражданским людям, которые могут найти где-то этот БпЛА, нельзя самостоятельно подходить и обследовать его.

Дело в том, что, как уже было указано, это барражирующий боеприпас, который имеет взрывчатку. Именно поэтому необходимо вызвать соответствующие службы, умеющие обращаться с такими вещами.

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Какие дроны россия могла купить у Ирана

Напомним, что источники из администрации президента США Байдена сообщали американским журналистам, что россия официально закупила у Ирана БпЛА серий Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191. О Shahed-136, который, вероятно, сбили украинские военные, речи не было.