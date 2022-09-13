Про це 24 каналу розказав головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, з максимальною ймовірністю можна говорити про те, що збитий БпЛА – баражуючий боєприпас іранського виробництва Shahed-136.

Зверніть увагу Прикордонники показали боєприпаси, які залишили росіяни, тікаючи з Харківщини

Що відомо про іранський дрон

Катков пояснив, що насправді про реальні характеристики цього дрону відомо не так багато. Усю публічну інформацію про них надає Іран, який, так само як і росія, любить говорити про те, що його озброєння найкраще у світі, і на словах наділяє його доволі потужними характеристиками.

Наприклад, є інформація, що його дальність нібито становить 2,5 – 3 тисячі кілометрів. Однак, враховуючи розмах його крил та те, що у ньому використовується звичайний двигун внутрішнього згоряння, який можна купити на AliExpress, то, скоріш за все, ці цифри значно завищені. Військовий експерт вважає, що реально мова може йти про декілька сотень кілометрів максимум.

Сумнівними є і системи навігації цього безпілотника. Як зауважив Катков, скоріш за все, там стоїть звичайний цивільний датчик GPS, тобто він може вражати лише приблизно якісь стаціонарні об'єкти.

Враховуючи загальну вагу дрона, яка декларується на рівні 200 кілограмів, десь до 25% припадає на бойову частину. А сам Іран у своїх пропагандистських матеріалах щодо цього апарату вказує, що його максимальної ефективності можна досягнути лише під час масованого запуску одразу 5 – 10 дронів. Самостійно один апарат не такий вже й дієвий.

Наскільки легко збивати ці дрони

Через брак інформації важко сказати і те, наскільки реально та легко збивати Shahed-136. З одного боку, він має досить великі габарити – 2,5 метра у розмаху крил та 3 метри у довжину, а такий об'єкт доволі помітний на радарах.

З іншого боку, наразі нічого не відомо ні про його робочу висоту польоту, ні про ефективну площу розсіювання, ні як саме його використовуватимуть окупанти. Маючи лише кілька фото уламків дрону, досить важко зробити бодай якийсь аналіз.

Shahed-136 – небезпечний для цивільних

Олег Катков зауважив, що з огляду на сумнівну якість деталей, з яких зроблений іранський дрон, є ймовірність того, що вони просто валятимуться десь у полях. Саме тому вкрай важливо знати, що цивільним людям, які можуть десь знайти цей БпЛА, не можна самостійно підходити та обстежувати його.

Річ у тім, що, як вже було вказано, це – баражуючий боєприпас, який має вибухівку. Саме тому необхідно викликати відповідні служби, які вміють поводитися з такими речами.

ЗСУ вперше збили іранський безпілотник: дивіться відео

Які дрони росія могла купити в Ірану

Нагадаємо, що джерела з адміністрації президента США Байдена повідомляли американським журналіста, що росія офіційно закупила в Ірану БпЛА серій Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191. Про Shahed-136, який, ймовірно збили українські військові, мови не було.