Так у ДПСУ показали, скільки зброї окупанти кинули, втікаючи зі своїх позицій на Харківщині.

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Речник Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула додав, що ЗСУ знають, що робити зі зброєю і наші бійці обов'язково використають її за призначенням.

Але частину знайденого прикордонники особисто несуть до російського кордону. Залишене окупантами військове майно допомагатиме Силам оборони України очищати нашу землю від російських загарбників,

– додали у ДПСУ.

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Додамо, що захисники України 12 вересня звільнили та зачистили північний схід Харківської області від селища Веселе до Вовчанська. Зазначимо, що місто Вовчанськ російська армія окупувала ще в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого.

ЗСУ продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на Сході та Півдні України. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на окремих ділянках області українські захисники вже вийшли до державного кордону.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що з початку вересня під контроль України повернули понад 3000 квадратних кілометрів. Тоді як заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що станом на 12 вересня наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на Сході й на Півдні. Рух наших військ триває.

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