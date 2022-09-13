Журналісти запитали в очільника США Джо Байдена, чия країна активно підтримує нашу армію, якими є його враження про контрнаступ ЗСУ і яким він буде надалі. Відео з'явилося у мережі.

Важливо Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій

Байден загадково посміхнувся, але утримався від прямої відповіді на це питання. Пройшовши кілька метрів спиною до журналістів, він показав короткий жест, який і означає його враження від дій ЗСУ. Це був палець догори, тобто Байден вважає дії наших бійців класними. Коротко і без зайвих слів.

Додамо, що Володимир Зеленський заявив, що наші військові рухаються вперед. Зокрема, ЗСУ йдуть в наступ, попри артилерію ворога та інші перепони.

Реакція Байдена на контрнаступ на Харківщині: дивіться відео

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

У Харківській області триває контрнаступ Збройних Сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, а після цього – Ізюму та важливого залізничного вузла Куп'янська.

А 12 вересня сили ССО АЗОВ Харків та 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого звільнили та зачистили весь північний схід Харківської області. Мовиться про територію від селища Веселе до міста Вовчанськ.

У росії через успішний наступ ЗСУ вже "полетіли голови" російського командування. Зокрема, українська розвідка розповіла, що командувача військ західного округу росії романа берднікова зняли з посади.

Додамо, що контрнаступ ЗСУ триває не лише на Харківщині, але й на інших ділянках фронту. Український прапор 12 вересня вже замайорів у Святогірську Донецької області. Офіційно про звільнення міста ще не оголошували, але військові показали відповідні фото.