За даними української розвідки берніков не пробув на посаді й місяця. Адже призначили його буквально 26 серпня 2022 року.

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у росії звільнили командувача військ західного округу

Після серії поразок від українських Сил Оборони, вчергове змінено командування західного угруповання збройних сил росії,

– повідомила наша розвідка.

Тобто з посади пішов командувач військ західного військового округу генерал-лейтенант роман берднікова, який пропрацював 15 днів та побив рекорд свого попередника.

Останній генерал-лейтенант андрій сичовий командував округом аж 3 тижні.

Ворожий західний округ очолить лапін

Натомість у росії вирішили, що з метою відновлення "стійкості управління" угруповання, його очолить командувач угруповання військ "центр" генерал-лейтенант олександр лапін та його штаб.

Він перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання. Ба більше, вороже командування розглядає рішення щодо подальшого проходження служби романа берднікова.

Через наступ ЗСУ окупанти обкрадають місцевих, кидають техніку й тікають

Генеральний штаб повідомив ввечері 11 вересня, що російські окупанти покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію росії.

Страх у ворогів виник через наступ ЗСУ на Харківщині. У Генштабі пояснили, що:

орієнтовно 150 окупантів виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях;

також російські загарбники похапцем залишили Сватове Луганської області на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр". Ба більше, вороги вкрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

У Генеральному штабі ЗСУ також додали, що в Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її для своїх військових,

– повідомив Генштаб.

Варто пригадати, що наші військові вже на кордоні на півночі Харківської області.

Зокрема, вони зайшли у Козачу Лопань і Дворічну та звільнили ще декілька населених пунктів.

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