По данным украинской разведки, берников не пробыл в должности и месяца. Назначили его буквально 26 августа 2022 года.
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В россии уволили командующего войсками западного округа
После серии поражений от украинских Сил Обороны, в очередной раз изменено командование западной группировки вооруженных сил россии,
– сообщила наша разведка.
То есть с должности ушел командующий войсками западного военного округа генерал-лейтенант роман бердников, проработавший 15 дней и побивший рекорд своего предшественника.
Последний генерал-лейтенант андрей сычевой командовал округом 3 недели.
Вражеский западный округ возглавит лапин
В россии же решили, что с целью восстановления "устойчивости управления" группировки, его возглавит командующий группировкой войск "центр" генерал-лейтенант александр лапин и его штаб.
Он переместился из Луганска в командный пункт западной группировки. Более того, вражеское командование рассматривает решение о дальнейшем прохождении службы романа бердникова.
Из-за наступления ВСУ оккупанты обворовывают местных, бросают технику и убегают
Генеральный штаб сообщил вечером 11 сентября, что российские оккупанты покидают свои позиции и убегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию россии.
Страх у врагов возник из-за наступления ВСУ в Харьковской области. В Генштабе объяснили, что:
- ориентировочно 150 оккупантов выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях;
- также российские захватчики торопливо оставили Сватово Луганской области на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр". Более того, враги украли более 20 легковых автомобилей местных жителей.
В Генеральном штабе ВСУ также добавили, что в Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.
Из-за больших потерь в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей из Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее для своих военных,
– сообщил Генштаб.
Стоит напомнить, что наши военные уже на границе на севере Харьковской области.
В частности, они зашли в Казачью Лопань и Дворечную и освободили еще несколько населенных пунктов.
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