Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины. Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу сокрушительные потери и освобождать оккупированные территории.
Обратите внимание ВСУ зашли в Гоптовку: к Белгороду остаются считанные километры – показываем на карте
Оккупанты выгнали людей из больницы
В Генштабе сообщили, что из-за больших потерь оккупанты разместили раненых в Центральной больнице Новой Каховки. В то же время, оттуда выгнали всех гражданских.
Генштаб пока не сообщает названия освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Это делают для того, чтобы не подвергать наших воинов опасности.
Между тем потери оккупантов растут каждый день
В Украине по состоянию на 11 сентября длится 200-й день полномасштабного вторжения россии. За это время наши защитники и защитницы ценой неимоверных усилий нанесли мощные потери оккупантам и продолжают это делать каждый день. На этот день россия потеряла:
- около 52 650 оккупантов из личного состава;
- 2 154 танка;
- 4 617 боевых бронированных машин;
- 1 263 артиллерийские системы;
- 311 реактивных систем залпового огня;
- 162 средства ПВО;
- 242 самолета;
- 213 вертолетов;
- 902 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 216 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 3 445 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 117 единиц специальной техники.
Тем временем в Харьковской области ВСУ продвигаются к границе
Последние несколько дней ВСУ в Харьковской области поразили всех. В прямом смысле этого слова – наши защитники и защитницы активно деоккупируют территорию области. Официально освобождены следующие населенные пункты:
- Балаклея;
- Купянск;
- Волохов Яр;
- Чкаловск;
- Шевченкова;
- Артемовка;
- Василенково;
- Байрак;
- Новая Гусаровка;
- Щуривка;
- Ольховатка.
По состоянию на 11 сентября в списке освобожденных уже более 40 населённых пунктов, однако названия всех не раскрывают. Однако вечером стало известно, что ВСУ подняли флаг Украины над администрацией в Изюме. Также украинский флаг подняли в Козьей Лопане и Волчанске.
Кроме того, ВСУ вошли в Гоптовку – поселок, на границе с россией.
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