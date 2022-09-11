Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил України. Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу нищівних втрат та звільняти окуповані території.

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Окупанти вигнали людей із лікарні

У Генштабі повідомили, що через великі втрати окупанти розмістили поранених у Центральній лікарні Нової Каховки. Водночас звідти вигнали усіх цивільних.

Генштаб поки не повідомляє назви звільнених населених пунктів на Херсонщині. Це роблять для того, аби не наражати наших воїнів на небезпеку.

Тим часом втрати окупантів зростають щодня

В Україні станом на 11 вересня триває 200-ий день повномасштабного вторгнення росії. За цей час наші захисники та захисниці ціною неймовірних зусиль завдали потужних втрат окупантам та продовжують це робити щодня. Станом на цей день росія втратила:

близько 52 650 окупантів з особового складу;

2 154 танки;

4 617 бойових броньованих машин;

1 263 артилерійських систем;

311 реактивних систем залпового вогню;

162 засоби ППО;

242 літаки;

213 гелікоптерів;

902 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

216 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3 445 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

117 одиниць спеціальної техніки.

Тим часом на Харківщині ЗСУ просуваються до кордону

Останні кілька днів ЗСУ на Харківщині вразили всіх. У прямому сенсі того слова – наші захиники та захисниці активно докуповують територію області. Офіційно звільнені наступні населені пункти:

Балаклія;

Куп'янськ;

Волохів Яр;

Чкаловськ;

Шевченкова;

Артемівка;

Василенкове;

Байрак;

Нова Гусарівка;

Щурівка;

Вільхуватка.

Станом на 11 вересня у списку звільнених вже понад 40 населених пунктів, однак назви всіх не розкривають. Однак ввечеір стало відомо, що ЗСУ підняли прапор України над адміністрацією в Ізюмі. Також український стяг підняли в Козячій Лопані та Вовчанську.

Крім того, ЗСУ увійшли в Гоптівку – селище, на кордоні з росією.

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