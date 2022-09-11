Про це повідомили у 130 батальйоні ТРО. Зазначили, що 11 вересня село Гоптівка Дергачівської громади повернулося під контроль України.

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"130-й бат передає привіт всьому народу України. Слава Україні", – сказали захисники.

Військові у звільненій від росіян Гоптівці: дивіться відео

Гоптівка на карті: дивіться розташування

В окупантів паніка через наступ ЗСУ

Росіяни, які оселились на українських землях, та колаборанти тікають через контрнаступ Збройних Сил. Вони утворили на кордоні з росією та псевдореспублікою затори. Кремлівські пропагандисти заявляють про гуманітарну катастрофу. Спецслужби росії не зважають, чи люди, які хочуть втекти підтримували окупацію і все одно проводять фільтраційні заходи. Відтак люди на переходах чекають по кілька діб. Вони не мають їжі та води.

Джерела 24 каналу у розвідці повідомляють, що з окупованого Донецька втік ватажок бойовиків денис пушилін. Ймовірно, він вирушив до росії.

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Українські захисники розповіли, що у росіян на окупованих українських територіях є можливість врятуватися. Вони можуть здатися в полон. Для поширення цієї інформації військові використовують снаряди з листівками. У кожному такому боєприпасі міститься 1500 повідомлень. Снаряди спрямовують на скупчення окупантів. Вони вибухають над ними.

Реакція світу

Закордонні ЗМІ вражені, що Україна змогла повернути з 6 вересня понад 3 тисячі кілометрів квадратних. Американське видання Associsted Press вважає, що контрнаступ на Харківщині став для кремля найбільшим викликом з 24 лютого. Вони розповіли й про роль західної зброї.

The New Yourk Times вважає, що український контрнаступ був для росіян несподіваним. Британське видання BBC зазначило, що Україна довела свою здатність використовувати сучасну зброю.

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