Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, військові запускають агітаційні снаряди.

До теми "Найбільша поразка росії": як світові ЗМІ відреагували на контрнаступ України

"Перед тим як просуватися вперед, наші захисники передають привіт російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть", – зазначила Маляр.

Як запускають снаряди з листівками: дивіться відео

Росіяни мають шанс вижити

Листівки, які поширюють військові, інструктують, як правильно здатися в полон. У кожному снаряді є 1500 листівок. Він має вибухати над скупченням росіян.

Це нагадування окупантам, що Україна обов'язково поверне свої землі, а вони ще мають шанс скласти зброю та вижити,

– наголосили військові.



Листівки для загарбників / Дивіться відео

Успіхи ЗСУ

Військові продовжують контрнаступ на території Харківської області. Вони змогли звільнити десятки сіл та міст та вийти майже на кордон з росією. Відомо, що захисники зайшли у селища Козача Лопань та Дворічна. Там підняли синьо-жовті прапори.

Зверніть увагу – що буде з колаборантами: дивіться відео