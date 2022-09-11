Відповідну інформацію повідомила місцева влада та телеграм-канали. Також у селищі Козача Лопань вже підняли український прапор.

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Наші військові зайшли вже на кордоні Харківщини

Сьогодні 11 вересня ми знаходимось у нашому рідному селищі Козача Лопань,

– розповів голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

Також він зняв відео, як місцеві жителі зустрічають українських військових.

Українські військові вже у Козачій Лопані: дивіться відео

Перед цим у місті вже підняли український прапор. В'ячеслав Задоренко повідомив, що староста Козачої Лопані вже приступить до своїх обов'язків.

"Оце героїчна наша староста, яка тримала гідно оборону. І от бачите сьогодні зранку (мовиться про 11 вересня – 24 канал) Людмила Михайлівна підняла український стяг над нашою селищною радою", – повідомив В'ячеслав Задоренко.

У Козачій Лопані вже наш прапор: дивіться відео

Варто пригадати, що на початку травня 2022 року Харківська прокуратура заочно оголосила підозру у державній зраді старості Козачолопанського старостинського округу Людмилі Вакуленко за сприяння діям росії на тимчасово окупованій території.

Проте місцеві мешканці повідомляють, що це не може бути правдою. Зокрема, у місцевому телеграм-каналі "Дергачі LIVE" написали:

"мережею ширяться чутки, що староста селища міського типу Козача Лопань – колаборантка, але це не так. Чекаємо офіційних роз'яснень";

"пізніше будуть подробиці. Людмила Вакуленко не та людина, яка "перевзулась".

Наші військові вже у Дворічній

У телеграм-каналах також повідомили, що наші військові вже в селищі міського типу Дворічна та Великий Бурлук, що на Харківщині.



ЗСУ вже у селищі міського типу Дворічна / Фото з телеграм-каналів

Варто пригадати, що буквально вранці 11 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині до виходу на кордон залишилось 50 кілометрів.

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