Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що на Харківському напрямку ЗСУ мають певний успіх.

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На Харківщині звільнили понад 40 населених пунктів

Синєгубов розповів, що в Харківській області вже звільнили зачну частину територій:

Чугуївського району,

Куп'янського району,

Балаклійського району.

Наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Ізюмського району,

– додав голова ОВА.

За його словами, деокуповані населені пункти визначаються вже десятками. Станом на сьогодні їх вже є понад 40.

"Але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває", – заявив Синєгубов.

Очільник ОВА підсумував, що загалом бійці ЗСУ тримають свої позиції на півночі та північно-східному напрямку, проте їх постійно намагаються атакувати російські окупанти.

Цікаво! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 вересня повідомив, що українські військові просуваються на південь, схід та північ на Харківському напрямку, а до виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів.

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