У Вовчанську встановлюють українські прапори

У неділю, 11 вересня, у соціальних мережах з'явилося фото та відео з міста Вовчанськ, яке неподалік від кордону з росією, пише 24 канал. Там вже майорить український прапор.

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Натомість російський триколор помісти туди, де його місце – у смітник.

Російський прапор у смітнику у Вовчанську: відео

Повідомляється, що звільнення Вовчанська та Великого Бурлука вкрай важливе для України. Зокрема, ці населені пункти дозволяли росії тримати контроль над залізницею та автомобільними дорогами в регіоні.

Загадковий допис з'явився у телеграмі глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Він опублікував емодзі вовка. Ймовірно, Єрмак натякає на Вовчанськ.

Для російської армії втрача Вовчанська – це вкрай велика невдача, коли для ЗСУ – серйозна перемога. Не так давно росіяни тікали з Куп'янська до Вовчанська. Вони навіть оголосили це місто центром окупованої Харківщини.

Також український прапор підійняли у Козачій Лопані, що майже на самому кордоні з росією. Козача Лопань та Липці вважалися плацдармом, з якого росіяни планували розвивати атаку на Харків.

Наступ ЗСУ на Харківщині

До уваги – карта бойових дій станом на 11 вересня: дивіться відео