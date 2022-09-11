У Вовчанську встановлюють українські прапори
У неділю, 11 вересня, у соціальних мережах з'явилося фото та відео з міста Вовчанськ, яке неподалік від кордону з росією, пише 24 канал. Там вже майорить український прапор.
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Натомість російський триколор помісти туди, де його місце – у смітник.
Російський прапор у смітнику у Вовчанську: відео
Повідомляється, що звільнення Вовчанська та Великого Бурлука вкрай важливе для України. Зокрема, ці населені пункти дозволяли росії тримати контроль над залізницею та автомобільними дорогами в регіоні.
Загадковий допис з'явився у телеграмі глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Він опублікував емодзі вовка. Ймовірно, Єрмак натякає на Вовчанськ.
Для російської армії втрача Вовчанська – це вкрай велика невдача, коли для ЗСУ – серйозна перемога. Не так давно росіяни тікали з Куп'янська до Вовчанська. Вони навіть оголосили це місто центром окупованої Харківщини.
Також український прапор підійняли у Козачій Лопані, що майже на самому кордоні з росією. Козача Лопань та Липці вважалися плацдармом, з якого росіяни планували розвивати атаку на Харків.
Наступ ЗСУ на Харківщині
- Українські військові проводять наступ відразу на декількох напрямках, зокрема в Харківській області. В американському Інституті з вивчення війни повідомили, що ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 000 кілометрів.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 11 вересня повідомив, що до виходу на державний кордон залишилося 50 кілометрів. За його словами, на Харківському напрямку ЗСУ почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ.
- Українські військові вже звільнили чимало населених пунктів. Ввечері 10 вересня з'явилася інформація, що з-під російської окупації звільнили Ізюм.
- Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що на Харківщині деокупували Василенкове та Артемівку. Український прапор замайорів у Куп'янську, а також синьо-жовтий стяг підійняли у Балаклії.
- У суботу, 10 вересня, ЗСУ звільнили Велику Комишуваху. 11 вересня Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ звільнили Байрак, Нову Гусарівку, Щурівку та Вільхуватку.
До уваги – карта бойових дій станом на 11 вересня: дивіться відео