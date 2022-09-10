Відповідну інформацію підтвердив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін. Це трапилось 10 вересня.

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Над найвищою точкою Харківщини вже наш прапор

Володимир Мацокін заявив, що в Ізюмі перебувають Збройні сили України. Він також додав, що:

не можна сказати, що військова операція по визволенню Ізюма закінчена;

проте наші військові працюють.

І над (горою – 24 канал) Крем'янець, а це найвища точка Харківської області, вже майоріє наш синьо-жовтий прапор. Це підтверджено,

– заявив заступник мера Ізюма.

Він також запевнив, що це справжнє свято – День визволення міста.

"10 вересня – день визволення Ізюма від рашистських загарбників", – повідомив Мацокін.



У мережі опублікували фото ЗСУ в Ізюмі / Фото ҐРУНТ

ЗСУ зайшли в Ізюм

Варто пригадати, що перед цим 10 вересня в мережі почали поширювати відео, на яких видно, що українські війська заходять в Ізюм, що на Харківщині. На опублікованих кадрах видно, як:

ЗСУ оглядають покинуті позиції російських окупантів біля стели з надписом Ізюм;

окупанти лишили там багато снарядів.

Напередодні 9 вересня звідти втекли російські загарбники.

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