Відповідну інформацію підтвердив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін. Це трапилось 10 вересня.
Читайте також Спрацювала історія щодо Півдня, контрнаступ ЗСУ на Харківщині став несподіванкою, – оглядач
Над найвищою точкою Харківщини вже наш прапор
Володимир Мацокін заявив, що в Ізюмі перебувають Збройні сили України. Він також додав, що:
- не можна сказати, що військова операція по визволенню Ізюма закінчена;
- проте наші військові працюють.
І над (горою – 24 канал) Крем'янець, а це найвища точка Харківської області, вже майоріє наш синьо-жовтий прапор. Це підтверджено,
– заявив заступник мера Ізюма.
Він також запевнив, що це справжнє свято – День визволення міста.
"10 вересня – день визволення Ізюма від рашистських загарбників", – повідомив Мацокін.
У мережі опублікували фото ЗСУ в Ізюмі / Фото ҐРУНТ
ЗСУ зайшли в Ізюм
Варто пригадати, що перед цим 10 вересня в мережі почали поширювати відео, на яких видно, що українські війська заходять в Ізюм, що на Харківщині. На опублікованих кадрах видно, як:
- ЗСУ оглядають покинуті позиції російських окупантів біля стели з надписом Ізюм;
- окупанти лишили там багато снарядів.
Напередодні 9 вересня звідти втекли російські загарбники.
Дивіться також – ЗСУ прямо зараз на околицях Лисичанська: відео