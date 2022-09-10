Річ у тому, що на Харківщині росіяни не були готові до активної оборони. Про це для 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала.

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"Фактично, це для них стало повною несподіванкою. Маю на увазі контрнаступ ЗСУ. Ви ж бачите, що дуже добре спрацювала історія щодо Півдня і саме там росіяни почали зосереджувати свої кадрові підрозділи. Фактично, на Харківщині залишилася росгвардія, мобілізовані з псевдореспублік", – сказав Бочкала.

Окупанти помилилися

За словами військового оглядача, росіяни не були готові до контрнаступу. Вони зараз думають, як рятувати штаб своєї армії й Ізюмі.

Є підстави вважати, що цей штаб може опинитися в оточенні,

– зазначив Бочкала.

Він пояснив, що окупанти, які є на Харківщині, мали утримувати території. Вони були потрібні лише для того, щоб контролювати місцеве населення. Це не ті спецпідрозділи, які потрібні для активного наступу чи оборони.

"Це ще раз говорить про те, що окупанти дуже сильно помилилися. Ми знову спостерігаємо, що вони не вміють воювати та аналізувати ситуацію. У них дуже обмежені або неправдиві розвідувальні дані", – сказав оглядач.

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Скоротили завдання

Російське командування хоче тримати людей в інформаційній бульбашці. Міноборони окупантів мовчить про провал на Харківщині, а генштаб не згадує у своїх зведеннях. Бочкала вважає, що це від несподіваної поразки.

"Вони ж звикли діяти за певними своїми темниками. Мабуть, ще немає пояснень від керівництва. Про Балаклію вони нічого не сказали, просто промовчали, ніби нічого не було. Не знаю, що вони казатимуть про Куп'янськ. Цікаво, що казатимуть завтра про Ізюм", – сказав Бочкала.

Він додав, що росіяни на офіційному рівні почали більше говорити про Донбас і "звільнення його народу". Це говорить про стратегічне скорочення їхніх завдань.

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