Президент Володимир Зеленський 9 вересня повідомив, що наші захисники звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. Щоправда, політик попросив блогерів не поспішати із поширенням інформації, аби не нашкодити контрнаступу.

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Звільнена Балаклія та низка сіл

Радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що сили оборони вже звільнили приблизно 30% території Харківської області. Взяли в полон дуже багато російських військових. В американському Інституті війни стверджують, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили з-під окупації близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини.

Так. ЗСУ звільнили Балаклію. Президент оприлюднив яскраве відеопідтвердження цього. Серед звільнених селищ – Шевченкове, Байрак, Гракове, Волохів Яр, Нова Гусарівка тощо.

ЗСУ зайшли у Куп'янськ

Українські захисники зайшли у Куп'янськ вранці . Офіційно у Генштабі поки не підтвердили звільнення Куп'янська, але фото наших захисників про це говорять якнайкраще. Зокрема, оприлюднили світлини біля мерії. До речі, радник глави ОП Михайло Подоляк наголошував, що Куп'янськ – ключове стратегічне місто. Через нього проходить все харківське угруповання загарбників.

Де просунулись наші військові у Харківській області – можна побачити на карті бойових дій. Зауважимо, там вказано просування армії лише в тих місцях, про які вже повідомляв Генштаб ЗСУ. Тому у деяких місцях інформація може бути застарілою, оскільки ситуація потребує секретності.



Карта бойових дій / Скриншот із сайту

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