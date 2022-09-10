Так, сьогодні, 10 вересня, український прапор офіційно підняли на флагшток біля Балаклійської РДА, яку звільнили декілька днів тому.

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ОВА зайняла своє місце: Балаклія офіційно повернулась під український контроль

Тепер будівля обласної районної адміністрації Балаклії знову перейшла під контроль військової адміністрації.

10 вересня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор у Балаклії.

"Далі буде": в ОВА натякнули на подальші успіхи

Синєгубов наголосив, що Балаклія – це Україна. При цьому він натякнув, що "далі буде".

Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося. Далі буде…,

– заявив очільник Харківської ОВА.

Зауважимо, що після повідомлень про успіхи ЗСУ у Куп'янську окупанти заявили про те, що відходять з Ізюма та Лимана, а їхні колони обстрілюють ЗСУ. Офіційного підтвердження від Генштабу ще немає, проте російські військкори вже рюмсають, що Ізюм та Лиман начебто "здали".

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