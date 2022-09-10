Російські військові кореспонденти у телеграмі повідомляють, що їхня армія колонами відходить від Ізюма до так званої "лнр". При цьому їх безперестанку обстрілюють ЗСУ.

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"Справи не дуже": Пропагандисти бідкаються, що місто "здали"

Після того, як ЗСУ зайшли у Куп'янськ, пропагандисти з сумом на душі констатували, що "стримати противника не вдалося", а в Ізюмі "справи теж не дуже".

При цьому російським воєнкорам важко визнати, що росія втрачає один з найважливіших стратегічних населених пунктів. Тож вони вже почали казочку про те, що Ізюм начебто здали.

Зауважимо, що у Генштабі ще ніяк не коментували ситуацію на Ізюмському напрямку. Також поки що там не повідомляли й про успіхи ЗСУ у Куп'янську. Але про те, що український стяг вже підняли у місті, сказали в ОП та Харківській облраді. Проте все ж очікуємо офіційної інформації від ЗСУ.

Те, що окупанти захоплювали місяцями, ЗСУ повертають за кілька днів

Експерти повідомляють, що відхід окупантів від Ізюма означає і їхній відхід від Лиману та Святогірська. В Інституті вивчення війни переконані, що найближчими днями ЗСУ переріжуть окупантам наземні шляхи сполучення з Ізюмом.

Ці міста російська армія захоплювала місяцями, винищуючи все на своєму шляху, зрівнюючи будинки із землею. Натомість українська армія, здається, зробить все за кілька днів та без руйнувань інфраструктури.

Зауважимо, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили вже понад 30 населених пунктів Харківської області. Серед них – Балаклея.

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